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Pakistan'dan anlaşma açıklaması: 24 saat içinde imzalanabilir

Pakistan'dan anlaşma açıklaması: 24 saat içinde imzalanabilir

14:1313/06/2026, Cumartesi
G: 13/06/2026, Cumartesi
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Şahbaz Şerif
Şahbaz Şerif

Pakistan Başbakanı Şerif "ABD İran anlaşmasına her zamankinden daha yakınız. 24 saat içinde sonuçlanabilir" dedi.

Pakistan Başbakanı
Şahbaz Şerif,
ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakın olduklarını ve anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini açıkladı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "(ABD-İran) Anlaşmaya barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakınız. 24 saat içinde (anlaşmanın) nihayete erdirilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


Pakistan'ın, barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret eden Şerif, gelecek hafta ise teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti.


Şerif, müzakereler esnasında kararlılıkları için ABD ve İran'a teşekkür ederek şunları kaydetti:


"Bölgedeki kardeşlerimize de destekleri için en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tarihi anlaşmanın, kalıcı barış için sağlam bir temel oluşturacağına inanıyoruz."



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