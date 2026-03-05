İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD'nin olası kara harekatı planlarına sert tepki gösterdi. Laricani, "Bazı ABD’li yetkililer birkaç bin askerle İran’a kara harekatı düzenlemeyi planladıklarını söylüyor. İran toprakları cehennemliklerin dans edeceği bir yer değildir" diyerek gözdağı verdi.
Orta Doğu’da karşılıklı saldırılarla tırmanan gerilimde, İran kanadından en üst düzey askeri ve stratejik uyarılardan biri geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD’li yetkililerin dillendirdiği “kara harekatı” iddialarına yanıt verdi.
KARA HAREKATI İDDİASINA YANIT
Bazı ABD’li yetkililerin birkaç bin askerle İran topraklarına girmeyi planladığına dair duyumları değerlendiren Laricani, bu tür bir hamlenin sonuçlarının ağır olacağını vurguladı. Laricani, İran’ın savunma kararlılığını şu sözlerle ifade etti: