İran İsrail'e 1 ton ağır başlıklı 'Hürrem-4' füzesiyle saldırdı

İran İsrail'e 1 ton ağır başlıklı 'Hürrem-4' füzesiyle saldırdı

17:405/03/2026, Perşembe
AA
İran, İsrail’e 1 tonluk “Hürrem-4” füzeleri fırlattı.
İran, İsrail’e 1 tonluk “Hürrem-4” füzeleri fırlattı.

İran Devrim Muhafızları, İsrail’e düzenlenen son saldırı dalgasında 1 ton ağır başlıklı “Hürrem-4” füzelerinin kullanıldığını duyurdu. Füzelerin Tel Aviv ve Ben Gurion Havalimanı yönüne fırlatıldığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah İsrail’e düzenlediği füze saldırılarında 1 ton ağır başlıklı "Hürrem 4" füzeleri kullanıldığını açıkladı.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Sadık Vaat 4 operasyonlarının 19'uncu dalgası kapsamında İsrail'e düzenlenen saldırıda 1 ton ağır başlıklı Hürrem-4 füzeleri kullanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Füzelerin, Tel Aviv’in merkezi, Ben Gurion Havalimanı ve Hava Kuvvetleri 27. Filo üssüne doğru fırlatıldığı kaydedildi.

İsrail'den füzelerin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.



