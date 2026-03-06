Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İran sınırında hava hareketliliği: Türk jetleri devriyede

İran sınırında hava hareketliliği: Türk jetleri devriyede

10:396/03/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber

ABD ve İran arasındaki savaş devam ederken, Türkiye'nin sınır bölgelerinde ise savaş uçakları tarafından devriye uçuşları gerçekleştirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınır hattındaki bölgelerde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları devriye uçuşlarına devam ediyor. 

Sınır hattı boyunca belirli aralıklarla seyreden uçakların rutin faaliyetler sürüyor.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki kaynaklar sınır hattında sürekli uçak sesleri duyduklarını ve durumun sakin olduğunu aktardı.

#Hakkari
#Yüksekova
#jet
#İran sınırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YÖKDİL soruları ve cevapları yayınlandı mı, sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL soru cevap anahtarı 2026