AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'tan CHP'ye sert tepki: İç kavgalarından şehrin geleceğiyle ilgili adım atmıyorlar

"Bakın Sakarya Nehri'nin doğduğu yer Çifteler ilçemizdir. 2024 seçimlerinden sonra oraya CHP'li bir arkadaş belediye başkanı oldu. Bizzat bilgisizliğinden, tecrübesizliğinden, sormamasından ve kendi buyruğuyla hareket etmesinden dolayı gerçekten Sakarbaşı’nı kuruttu. Ondan sonra döndü, geçti, bize geldi. Bakın AK Parti İl Başkanlığına Çifteler Belediye Başkanı geldi. Dedi ki 'Başkanım biz burada sıkıntılarımız var, müdahale etmemiz lazım.' Biz de milletvekillerimizle, Tarım Bakanlığımızla, DSİ Genel Müdürlüğümüzle görüşme yaptık. Gerçekten teknik altyapısıyla, mühendisliğiyle, hesaplamalarla güzel bir çalışma yapıldı. 12 kaçak engellendi, kapaklar yenilendi ve şu an gelinen noktada Sakarya Nehri'miz eski haline kavuştu”