Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eskişehir
Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonunda gizli oda detayı: Bahçenin altında kaçak kripto düzeneği

Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonunda gizli oda detayı: Bahçenin altında kaçak kripto düzeneği

00:1915/05/2026, Cuma
G: 15/05/2026, Cuma
IHA
DHA
Sonraki haber
Bahçenin altına gizlenen odada kaçak madencilik cihazları bulundu.
Bahçenin altına gizlenen odada kaçak madencilik cihazları bulundu.

Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Ö.E’nin evinin bahçesi altında oluşturulan gizli odada 9 adet gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı aramada ortaya çıkarılan düzenekle ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, operasyon sırasında belediyede Muhtarlık İşleri Müdür Vekili olarak görev yapan D.G’nin de aynı evde bulunduğu tespit edildi.

Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüphelinin ikametine ait bahçenin altındaki gömülü gizli odada 9 adet gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi.

Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlenmiş, 20’ye yakın şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Ö.E’nin Keskin Mahallesi’ndeki ikametine ait bahçenin altına gizlenmiş gömülü haldeki bir oda olduğunu tespit etti.

Odada yapılan aramada Ö.E’ye ait 9 adet gümrük kaçağı coin (kripto para) madenciliği cihazı ele geçirildi. Şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyon esnasında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında yer alan belediyede Muhtarlık İşleri Müdür Vekili olarak görev yapan kadın yöneticilerden D.G’nin de operasyon sırasında Ö.E. ile aynı evde olduğu belirlendi.



#Eskişehir
#Tepebaşı Belediyesi
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Halkbank sınav sonuçları 2026 açıklandı: Anadolu Üniversitesi AİS Halkbank personel alımı sonuç sorgulama ekranı