21 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 58 tutuklama

12:19 15/05/2026, Cuma
Operasyonda banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 61 şüpheli yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Şanlıurfa merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 61 şüpheliden 58'i tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde; Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak ve Yozgat'ta 'Yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 61 şüpheli yakalandı. İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri tespit edilen şüphelilerden 58'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



