21 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 58 tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde; Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak ve Yozgat'ta 'Yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.