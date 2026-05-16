19 ilde eş zamanlı operasyon: 60 kişi tutuklandı

Kayseri merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 19 ili kapsayan operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 119 şüpheliden 60’ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı MASAK tarafından hazırlanan Analiz Raporu ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yazısına istinaden 20 ayrı yasa dışı bahis sitesi üzerinden yaklaşık 2 bin 800 ayrı IBAN kullanılarak yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilerek soruşturma başlatıldı.
60 şüpheli tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 119 kişiden 60’ı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 59 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.