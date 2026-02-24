Okullardaki ramazan etkinlikleri için İzmir'de yürüyüş düzenleyenlere AK Parti'den tepki: Vesayet dili üretmeye çalışanları ibretle izliyoruz

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan "Bugün Millî Eğitim Bakanlığı’nın ramazan etkinlikleri üzerinden laiklik kılıfıyla yeniden bir vesayet dili üretmeye çalışanları endişeyle ama ibretle takip ediyoruz. Açıkça söylüyoruz: bu ülke sizin eski ayarlarınıza dönmeyecek! Milletimizin manevi değerlerini yok saymanızı isteyen anlayış, ‘Eski Türkiye’nin tortusudur. O buyurgan ton, o elitist kibir artık işlemiyor. Kimse seçilmiş iktidara üstten konuşamaz, ‘ayar’ veremez! Bizim manevi ve kültür değerlerimiz, rotamız bellidir. Ramazan ayının ruhunu yaşamayı binlerce yıldır bu toprakların mayasından alıyoruz! O sebeple mezarlık başında rakı içenlerden kültür öğrenecek değiliz! Kimse bize dışarıdan ‘kültür’ adı altında yozlaşma ihraç etmeye kalkmasın" dedi.