Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Okullardaki ramazan etkinlikleri için İzmir'de yürüyüş düzenleyenlere AK Parti'den tepki: Vesayet dili üretmeye çalışanları ibretle izliyoruz

Okullardaki ramazan etkinlikleri için İzmir'de yürüyüş düzenleyenlere AK Parti'den tepki: Vesayet dili üretmeye çalışanları ibretle izliyoruz

08:3124/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Okullarda yapılan ramazan ayı etkinlikleri İzmir'de protesto edildi.
Okullarda yapılan ramazan ayı etkinlikleri İzmir'de protesto edildi.

Okullarda düzenlenen ramazan ayı etkinliklerini hazmedemeyen bir grup, İzmir'de yürüyüş yaptı. Eylemcilere yönelik tepkiler kısa sürede artarken, tartışma siyasetin de gündemine taşındı. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Vesayet dili üretmeye çalışanları ibretle izliyoruz” ifadelerini kullandı.

Okullardaki ramazan ayı etkinliklerini protesto etmek için İzmir’de düzenlenen yürüyüşe AK Parti’den de tepki geldi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan "Bugün Millî Eğitim Bakanlığı’nın ramazan etkinlikleri üzerinden laiklik kılıfıyla yeniden bir vesayet dili üretmeye çalışanları endişeyle ama ibretle takip ediyoruz. Açıkça söylüyoruz: bu ülke sizin eski ayarlarınıza dönmeyecek! Milletimizin manevi değerlerini yok saymanızı isteyen anlayış, ‘Eski Türkiye’nin tortusudur. O buyurgan ton, o elitist kibir artık işlemiyor. Kimse seçilmiş iktidara üstten konuşamaz, ‘ayar’ veremez! Bizim manevi ve kültür değerlerimiz, rotamız bellidir. Ramazan ayının ruhunu yaşamayı binlerce yıldır bu toprakların mayasından alıyoruz! O sebeple mezarlık başında rakı içenlerden kültür öğrenecek değiliz! Kimse bize dışarıdan ‘kültür’ adı altında yozlaşma ihraç etmeye kalkmasın" dedi.



#ramazan
#izmir
#AK Parti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Motorine zam geldi: Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! Mazot, benzin ve LPG güncel fiyatlar