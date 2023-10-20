Nijerya'da korkutan difteri salgını: Vaka sayısı 9 bin 500'e yaklaştı

ABD'nin ulusal güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde İsrail ve Ukrayna dahil ortaklara destek olmak için Kongre'ye yarın "acil bütçe" talebinde bulunacağını bildiren ABD Başkanı Joe Biden, ''ABD Kongresi'nden yarın talep edeceği bütçenin daha önce hiç görülmemiş şekilde İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını teyit edecek. Bu akıllı bir yatırım. Nesiller boyunca Amerikan güvenliğine kar sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.