36 il başkanı görevden alındı

CHP Genel Merkezi’nin mahkeme kararının ardından başlattığı örgüt revizyonu, parti tarihinin en kapsamlı yeniden yapılanma sürecine dönüştü. CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun son toplantısında 26 ilde il yönetimi ve il disiplin kurulları görevden alındı. Son MYK kararlarıyla birlikte daha önce alınan görevden alma kararları da eklendiğinde, toplam 36 il başkanı görevden alınmış oldu. Aynı süreçte çok sayıda il yönetimi ve disiplin kurulu feshedilirken, 14 il başkanı da Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

İLÇELERDE DE OPERASYON

Ağrı, Düzce, Niğde ve Osmaniye’de il teşkilatlarıyla birlikte merkez ilçe yönetimleri de görevden alındı. Gaziantep’te de Şahinbey ve Şehitkamil ilçe başkanlıklarının yanı sıra Malatya’nın Akçadağ, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe örgütleri ile Kocaeli’nin Körfez ve Darıca ilçe örgütleri MYK kararıyla görevden alındı.

45 BAŞKANIN GÖREVİ SÜRÜYOR

Özgür Özel’e destek açıklamasına imza atan 76 il başkanının 36’sı görevden alınırken, 40’ı ise görevini sürdürüyor. Böylece destek veren il başkanlarının yarısı Genel Merkez’in örgüt revizyonu kapsamında tasfiye edilmiş oldu. CHP kulislerinde, henüz görev değişikliği yapılmayan Giresun, Hatay, Konya, Ordu, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon ve Van gibi örgütlerde de Genel Merkez’in performans ve parti yönetimine uyum başlıklarında değerlendirme yaptığı konuşuluyor. Ancak bu illere ilişkin resmi bir MYK kararı bulunmuyor. Önümüzdeki günlerde bazı il başkanlarının daha görevden alınması beklenirken, CHP’li kurmaylar temmuz ayının sonuna doğru il başkanları toplantısı yapılabileceğini ifade etti. CHP kulislerinde, bu adımların mahkeme kararının ardından Genel Merkez’in örgütler üzerindeki kontrolünü yeniden tesis etmeye yönelik en kapsamlı organizasyon değişikliği olduğu değerlendiriliyor. Halihazırda 45 il başkanı görevine devam ediyor.

14 İL BAŞKANI DİSİPLİNE

Görevden almalarla eş zamanlı olarak disiplin süreci de genişletildi. Son MYK toplantısında Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Düzce, Kars ve Tunceli il başkanları tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Daha önce ise eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, görevde olmadıkları gerekçesiyle yalnızca tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Önceki kararlarla birlikte YDK’ya sevk edilen il başkanı sayısı 14’e ulaştı.







