Tunceli-Ovacık yolunda kontrollü patlatma: Yol günlerce kapalı kalacak

23:4411/05/2026, Pazartesi
Tunceli-Ovacık karayolu kontrollü patlatma nedeniyle ulaşıma kapanacak.
Tunceli-Ovacık karayolunda yürütülen yol genişletme çalışmaları kapsamında 12 Mayıs Salı günü kontrollü patlatma yapılacağı açıklandı. Valilik, çalışmalar sonrası temizlik süreci nedeniyle yolun 2 ila 3 gün trafiğe kapalı kalacağını bildirirken, sürücülerin Çiçekli-Demirkapı-Hozat güzergâhını kullanmaları istendi.

Tunceli-Ovacık karayolunun 32. kilometresinde yol genişletme çalışmaları kapsamında kontrollü patlama yapılacağı ve yolun 2 ile 3 gün kapalı olacağı bildirildi.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Tunceli-Ovacık il yolunun 32. kilometresinde yürütülen genişletme çalışmaları kapsamında üçüncü kontrollü patlatma 12.05.2026 Salı günü 08:00 da gerçekleştirilecektir. Çalışmalar nedeniyle söz konusu yolun yapılacak temizlik çalışması nedeniyle 2 ila 3 gün kapalı kalacağı öngörülmektedir. Alternatif güzergah; Çiçekli - Demirkapı - Hozat istikameti üzerinden olacaktır. Sürücülerimizin belirtilen güzergâhı kullanmaları ve trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri önemle rica olunur" denildi.


