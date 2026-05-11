Tunceli-Ovacık yolunda kontrollü patlatma: Yol günlerce kapalı kalacak

Tunceli-Ovacık karayolunda yürütülen yol genişletme çalışmaları kapsamında 12 Mayıs Salı günü kontrollü patlatma yapılacağı açıklandı. Valilik, çalışmalar sonrası temizlik süreci nedeniyle yolun 2 ila 3 gün trafiğe kapalı kalacağını bildirirken, sürücülerin Çiçekli-Demirkapı-Hozat güzergâhını kullanmaları istendi.
Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Tunceli-Ovacık il yolunun 32. kilometresinde yürütülen genişletme çalışmaları kapsamında üçüncü kontrollü patlatma 12.05.2026 Salı günü 08:00 da gerçekleştirilecektir. Çalışmalar nedeniyle söz konusu yolun yapılacak temizlik çalışması nedeniyle 2 ila 3 gün kapalı kalacağı öngörülmektedir. Alternatif güzergah; Çiçekli - Demirkapı - Hozat istikameti üzerinden olacaktır. Sürücülerimizin belirtilen güzergâhı kullanmaları ve trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri önemle rica olunur" denildi.