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Şanlıurfa’da silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Şanlıurfa’da silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

19:285/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
IHA
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Polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çıkan ve henüz sebebi bilinmeyen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 20 yaşındaki Y.D. tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdalağa Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Y.D. (20) yaralandı. Şüpheli ya da şüpheliler olayın ardından kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


#Şanlıurfa
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