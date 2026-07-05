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Kayseri'de çocukların kavgası ailelere sıçradı

Kayseri'de çocukların kavgası ailelere sıçradı

00:495/07/2026, Pazar
IHA
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Çocuklar arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Çocuklar arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Kayseri'de bir çocukla tartışan N.Ö., kolundan bıçaklanarak hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sırasında, yaralının yakınları ile şüpheli çocuğun babası arasında arbede yaşandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, N.Ö. ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada N.Ö. kolundan bıçaklanarak hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini beklediği sırada şüpheli çocuğun babasını gören N.Ö. ve ailesi, saldırmak için harekete geçti. N.Ö. ve ailesi, şüpheli çocuğun babasına tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede son buldu. N.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yakalanan şüpheli çocuk, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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