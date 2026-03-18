Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Türkiye istedi: Pakistan Afganistan ile çatışmaları durdurdu

18:3118/03/2026, Çarşamba
Sonraki haber
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar, yaklaşan Ramazan bayramı münasebetiyle Pakistan'dan Afganistan'a yönelik askeri operasyonları geçici olarak durdurmasını talep etti. Pakistan, talebi kabul ettiklerini bildirip bu geceden 24 Mart gece yarısına kadar ateşkes ilan etti. Bu süre sarfında Pakistan unsurlarına saldırı olması durumunda operasyonların yeniden başlayacağı da ifade edildi.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'dan 'bayram' talebi

Tarar, yaklaşan Ramazan Bayramı ve Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebi üzerine Pakistan'ın Afganistan'a yönelik askeri operasyonları geçici olarak durdurduğunu ifade etti.

Tarih verdiler

Bu duraklamanın 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece yarısından itibaren başlayıp 23 Mart'ı 24 Mart'a bağlayan gece yarısına kadar geçerli olacağını aktaran Tarar, Pakistan sınırları içerisinde herhangi bir saldırı veya terör olayı olması durumunda operasyonların yeniden başlayacağını belirtti.

YouTube
Dünya / Asya
18 Mart, Çarşamba

Pakistan ile Afganistan arasında neler oluyor?

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.



#Pakistan
#Türkiye
#Afganistan
#Savaş
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
