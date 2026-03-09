Yeni Şafak
Pakistan’da yakıt krizi eğitimi aksattı: Tüm okullar 31 Mart’a kadar tatil edildi

22:109/03/2026, Pazartesi
IHA
Küresel yakıt krizi, Pakistan’da eğitimin aksamasına neden oldu
ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaların neden olduğu küresel yakıt kriz nedeniyle Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, krizle mücadele planını açıkladı. Şerif, tüm okullarda eğitime ara verildiğini belirterek, resmi araçların yakıt ödeneklerinin yüzde 50 oranında kesileceğini ifade etti.

Pakistan’da Orta Doğu’daki çatışmaların neden olduğu yakıt krizi nedeniyle tasarruf önlemleri kapsamında tüm okullarda 31 Mart’a kadar eğitime ara verildi.


Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların neden olduğu küresel yakıt krizi, Pakistan’da eğitimin aksamasına neden oldu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, halkın yükünü hafifletmek için orta yolu bulmaya çalıştıklarını ifade ederek, küresel yakıt krizi ile mücadele kapsamında kemer sıkma planını açıkladı. Şerif, tüm okullarda 31 Mart’a kadar eğitime ara verildiğini duyurdu. İki ay boyunca resmi araçların yakıt ödeneklerinin yüzde 50 oranında kesileceğini belirten Şerif, ambulansların bu kesintiden muaf olduğunu açıkladı. İki ay boyunca tüm resmi araçların yüzde 60’ının kullanılmayacağını belirten Şerif, kabine üyelerinin bu sürede maaş almayacağını ifade etti.


Bankalar muaf tutuldu

Temel hizmetler dışında kamu ve özel sektör personelinin yüzde 50’sinin evden çalışacağını aktaran Şerif, ofislerin haftada sadece dört gün açık olacağını ancak bu kuraldan bankaların muaf olduğunu belirtti.



