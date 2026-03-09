Savaş petrolü uçurdu: Fiyatlar 120 doları gördü

ABD ve İsrail’in İran ile çatışmaları petrol piyasalarını sarstı. Fiyatlar 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 14,8 artışla 105,63 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 101,81 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 114,3 dolara kadar ulaşarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Petrol fiyatlarındaki sert yükselişte, Orta Doğu’da tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatına yönelik tehditlerin arz kesintisi endişelerini artırması etkili oluyor.

Analistler, Brent petrolün en son bu seviyeleri Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı dönemde gördüğüne dikkati çekti. Brent petrol geçen hafta yüzde 28 artışla 92,7 dolara çıkarak Kovid-19'un başladığı dönemlere denk gelen 3 Nisan 2020 haftasından bu yana en hızlı haftalık yükselişini kaydetmişti.

Öte yandan, Irak Petrol Bakanlığı bünyesindeki Saha ve Lisans İşleri Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Kazım Abdulhasan Kerim, ülkedeki petrol üretiminin ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından sonra yaklaşık yüzde 60 düştüğünü, günlük 3,3 milyon varilden 1,3 milyon varile geriledi ğini kaydetti.

Basra vilayetinin güneybatısındaki Bercisiye petrol bölgesinin 2 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını ve bölgede faaliyet gösteren yabancı firmalardan birinin depolarında hasar oluştuğunu ifade eden Kerim, petrol üretim tesislerinin ise etkilenmediğini aktardı.

Irak, 3 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın kapanması sonucu azalan ihracat nedeniyle ham petrol üretimini düşüreceğini duyurmuştu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının petrol piyasasını etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Trump, petrol fiyatlarının fazla artmayacağını söylemişti, ancak fiyatlar yükseldi ve şimdi de yakında düzeltme olacağını söylüyor! Savaş böyle devam ederse petrol satmanın da üretmenin de bir yolu kalmayacak. Netanyahu'nun yanılsamaları yalnızca Amerikan çıkarlarını değil, bölge ve dünyadaki ülkelerin çıkarlarını da yok ediyor"

Brent petrolde teknik olarak 119,73 doların direnç, 95,82 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Küresel rezervlerin kullanıma açılması gündemde

Petrol fiyatları fırlarken, ABD Senatosu Demokrat Lideri Chuck Schumer, Trump'ı Stratejik Petrol Rezervi'nden (SPR) petrol piyasaya sürmeye çağırdı. Schumer, piyasaları istikrara kavuşturmak ve Amerikalı ailelerin hissettiği fiyat şokunu durdurmak için Trump'ın derhal rezervleri açması gerektiğini belirtti.

Financial Times'ın haberine göre, G7 maliye bakanları Uluslararası Enerji Ajansı ile koordineli olarak petrol rezervlerinin ortaklaşa serbest bırakılmasını masaya yatıracak. Konuya yakın kaynaklar, bakanların pazartesi günü New York saatiyle 08.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini bildirdi. ABD dahil olmak üzere üç G7 ülkesinin bu ortak stratejiye destek verdiği aktarıldı.

Trump'tan petrol fiyatı açıklaması: Küçük bir bedel

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kısa vadeli petrol fiyatlarının ABD ve dünya için güvenlik ve barış açısından ödenebilecek çok küçük bir bedel olduğunu söyledi.

Trump paylaşımında, İran kaynaklı nükleer tehdidin sona ermesinin ardından petrol fiyatlarının hızlı şekilde düşeceğini savundu. Bu süreçte görülebilecek kısa vadeli fiyat artışlarının küresel güvenlik ve istikrar açısından kabul edilebilir olduğunu belirten Trump, enerji piyasalarındaki geçici dalgalanmaların daha geniş güvenlik hedefleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.







