Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim küresel risk algısını yüksek tutarken, yatırımcıların güvenli liman olarak altına talebi arttı. ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Wicker'ın ABD yönetiminin İran'a kara birlikleri gönderme seçeneğini devre dışı bırakmadığına dair açıklamaları jeopolitik risklerin daha da tırmanma riski olduğunu ortaya koydu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar?