İbre aşağı yönlü! Bugün (9 Mart) altın ne kadar oldu? İşte tam, yarım, çeyrek, gram canlı altın alış- satış fiyatları

Tuğba Güner
09:069/03/2026, Pazartesi
Orta Doğu'daki savaş, piyasaları etkilemeye devam ediyor. Altın fiyatlarında yeni haftada sert düşüş görüldü. Güçlenen ABD doları, artan enerji fiyatları enflasyon beklentilerini yukarı çekerken, yatırımcıların faiz indirimi umutları zayıfladı. Peki bugün altın ne kadar oldu? İşte 9 Mart 2026 canlı altın fiyatları…

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim küresel risk algısını yüksek tutarken, yatırımcıların güvenli liman olarak altına talebi arttı. ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Wicker'ın ABD yönetiminin İran'a kara birlikleri gönderme seçeneğini devre dışı bırakmadığına dair açıklamaları jeopolitik risklerin daha da tırmanma riski olduğunu ortaya koydu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? 

Altın düştü mü?


Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilime rağmen altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Güçlenen dolar ve yükselen enerji fiyatlarının enflasyon beklentilerini artırması, faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor.

GRAM ALTIN


ALIŞ: 7.301,06 TL

SATIŞ: 7.301,96 TL

ÇEYREK ALTIN


ALIŞ: 12.156,00 TL

SATIŞ: 12.273,00 TL

CUMHURİYET ALTINI


ALIŞ: 49.538,00 TL

SATIŞ: 50.278,00 TL

YARIM ALTIN


ALIŞ: 24.312,00 TL

SATIŞ: 24.539,00 TL

TAM ALTIN


ALIŞ: 48.475,00 TL

SATIŞ: 48.853,00 TL

22 AYAR BİLEZİK


ALIŞ: 6.784,48 TL

SATIŞ: 7.095,16 TL

ONS ALTIN


ALIŞ: 5.153,12 dolar

SATIŞ: 5.153,76 dolar

