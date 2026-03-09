Orta Doğu'daki savaş, piyasaları etkilemeye devam ediyor. Altın fiyatlarında yeni haftada sert düşüş görüldü. Güçlenen ABD doları, artan enerji fiyatları enflasyon beklentilerini yukarı çekerken, yatırımcıların faiz indirimi umutları zayıfladı. Peki bugün altın ne kadar oldu? İşte 9 Mart 2026 canlı altın fiyatları…
Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim küresel risk algısını yüksek tutarken, yatırımcıların güvenli liman olarak altına talebi arttı. ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Wicker'ın ABD yönetiminin İran'a kara birlikleri gönderme seçeneğini devre dışı bırakmadığına dair açıklamaları jeopolitik risklerin daha da tırmanma riski olduğunu ortaya koydu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar?
Altın düştü mü?
Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilime rağmen altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Güçlenen dolar ve yükselen enerji fiyatlarının enflasyon beklentilerini artırması, faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor.
GRAM ALTIN
ALIŞ: 7.301,06 TL
SATIŞ: 7.301,96 TL
CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 12.156,00 TL
SATIŞ: 12.273,00 TL
CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 49.538,00 TL
SATIŞ: 50.278,00 TL
CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YARIM ALTIN
ALIŞ: 24.312,00 TL
SATIŞ: 24.539,00 TL
CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TAM ALTIN
ALIŞ: 48.475,00 TL
SATIŞ: 48.853,00 TL
CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 6.784,48 TL
SATIŞ: 7.095,16 TL
CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ONS ALTIN
ALIŞ: 5.153,12 dolar
SATIŞ: 5.153,76 dolar
CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ