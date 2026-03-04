Yeni Şafak
Trump: Gerekirse Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat edeceğiz

Trump: Gerekirse Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat edeceğiz

08:304/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
DHA
Trump, "Gerekirse ABD donanması en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır" dedi.
Trump, "Gerekirse ABD donanması en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD donanması gerekirse Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat edecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu’na (DFC) derhal yürürlüğe girecek şekilde Körfez'den geçen tüm deniz ticaretinin, özellikle de enerjinin finansal güvenliği için çok makul bir fiyata siyasi risk sigortası ve teminat sağlaması talimatı verdiğini belirtti.

Bunun tüm nakliye şirketleri için geçerli olacağını vurgulayan
Trump, "Gerekirse ABD donanması en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır" ifadelerini kullandı.
ABD'nin ne olursa olsun
'dünyaya enerjinin serbest akışını'
sağlayacağını aktaran Trump, ABD'nin ekonomik ve askeri gücünün dünyanın en büyüğü olduğunu ve daha fazla adımın geleceğini kaydetti.
