Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Umman'a destek: Saldırılar kabul edilemez

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Umman arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

"Benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran’a yönelik saldırılar ile sonrasında İran’ın bölgedeki ülkelere verdiği karşılıkların, bölgeyi “daha önce benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranıyla” karşı karşıya bıraktığını ifade etti. Erdoğan, Umman’a yönelik saldırıların ise “kabul edilemez” olduğunu vurguladı.

"Çabalarımızdan vazgeçmedik"

Türkiye’nin mevcut şartlarda dahi diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, “ara buluculuk dahil çabalarımızdan vazgeçmedik, bu yöndeki çalışmalarımız sürecek” mesajını verdi.

"Mescid-i Aksa'ya girişlerin engellenmesi kabul edilemez"

Öte yandan Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa’ya girişleri engellemesinin “asla kabul edilemeyeceğini” dile getirdi. Gazze’nin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Erdoğan, Barış Kurulu çalışmalarının da iki devletli çözüm hedefi doğrultusunda devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan Heysem Bin Tarık'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı.








