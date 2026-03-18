Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Umman'a destek: Saldırılar kabul edilemez

18:4818/03/2026, Çarşamba
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı ile bölgesel krizi görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki gerilimi ve ikili ilişkileri ele aldı. Erdoğan, İran’a yönelik saldırılar ve sonrasındaki gelişmelerin “benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranı” yarattığını belirterek Umman’a yönelik saldırıları kınadı. Türkiye’nin diplomatik girişimlerini sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa’ya girişleri engellemesinin “asla kabul edilemeyeceğini” dile getirdi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Umman arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

"Benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran’a yönelik saldırılar ile sonrasında İran’ın bölgedeki ülkelere verdiği karşılıkların, bölgeyi “daha önce benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranıyla” karşı karşıya bıraktığını ifade etti. Erdoğan, Umman’a yönelik saldırıların ise “kabul edilemez” olduğunu vurguladı.

"Çabalarımızdan vazgeçmedik"

Türkiye’nin mevcut şartlarda dahi diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, “ara buluculuk dahil çabalarımızdan vazgeçmedik, bu yöndeki çalışmalarımız sürecek” mesajını verdi.

"Mescid-i Aksa'ya girişlerin engellenmesi kabul edilemez"

Öte yandan Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa’ya girişleri engellemesinin “asla kabul edilemeyeceğini” dile getirdi. Gazze’nin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Erdoğan, Barış Kurulu çalışmalarının da iki devletli çözüm hedefi doğrultusunda devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan Heysem Bin Tarık’ın Ramazan Bayramı’nı da kutladı.



#İran
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Umman Sultanı
#Heysem Bin Tarık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
