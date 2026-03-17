Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Teşkilatları ile bayramlaştı: Ülkemiz ehil kadroların elinde

"Ramazan-ı Şerifi maalesef bu senede buruk bir kalp ile idrak ediyoruz. 10 Ekim'de varılan ateşkesi yok sayan İsrail Gazze'de ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Bir de buna 28 Şubat'ta komşumuz İran'a karşı yine İsrail hükümetinin tahrikleri ile başlayan hava harekatları eklendi.

Türkiye olarak kim yaparsa yapsın uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırılara tepkimizi ortaya koyarken savaşın yayılmaması için yoğun çaba harcadık.

Ülkemizin hava sahasını ve güvenliğini ihlal eden unsurlara karşı da NATO müttefiklerimiz ile iş birliği içerisinde gerekli tedbirleri aldık. A

macımız bu anlamsız, hukuksuz ve son derece yalnız savaşın bir an önce sona erdirilmesidir.