Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Teşkilatları ile bayramlaştı: Ülkemiz ehil kadroların elinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti Teşkilatları ile bayramlaştı. "Ülkemiz ehil kadroların elinde" diyen Erdoğan, "İran savaşı bir an önce bitmeli. Provokasyona karşı süreci dikkatle yönetiyoruz. Sınırlarımızı korumak için gerekli tedbirleri aldık." dedi. Sözlerinin devamında muhalefetin tutumunu da hedef alan Erdoğan, "Savaş dahil kendi ikballeri dışında hiçbir olayı umursamıyorlar" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde dijital olarak bağlantı kurulan AK Parti Teşkilatları ile bayramlaştı.
Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem iç hem de dış gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“Ramazan-ı Şerifi maalesef bu senede buruk bir kalp ile idrak ediyoruz” diyen Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Amacımız bu anlamsız, hukuksuz ve son derece yalnız savaşın bir an önce sona erdirilmesidir. Sabırlı ve sağduyulu bir politika ile provokasyonlara karşı içinde bulunduğumuz kritik süreci yönetiyoruz. Böyle bir dönemde bile yerli ve milli duruş sergilemekten uzaklar. Savaş dahil kendi ikballeri dışında hiçbir olayı umursamıyorlar."
Şehit ailelerine ziyaret talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat üyelerine de çağrıda bulunarak şehit ailelerinin ziyaret edilmesini istedi:
"Teşkilatımdan ricam öncelikle şehit ailelerimizi ziyaret etmeniz onları yalnız bırakmamanızdır. Yetimleri ve öksüzleri ihmal etmemenizi bir kardeş, dost, vefalı bir büyük olarak onlarla hemhal olmanızı istirham ediyorum."
"Gereken tedbirler alındı, savaş bir an önce sona ermeli"
Erdoğan, konuşmasının devamında bölgesel gelişmelere değinerek şu ifadeleri kullandı:
"Ramazan-ı Şerifi maalesef bu senede buruk bir kalp ile idrak ediyoruz. 10 Ekim'de varılan ateşkesi yok sayan İsrail Gazze'de ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Bir de buna 28 Şubat'ta komşumuz İran'a karşı yine İsrail hükümetinin tahrikleri ile başlayan hava harekatları eklendi.
Türkiye olarak kim yaparsa yapsın uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırılara tepkimizi ortaya koyarken savaşın yayılmaması için yoğun çaba harcadık.
Ülkemizin hava sahasını ve güvenliğini ihlal eden unsurlara karşı da NATO müttefiklerimiz ile iş birliği içerisinde gerekli tedbirleri aldık. A
macımız bu anlamsız, hukuksuz ve son derece yalnız savaşın bir an önce sona erdirilmesidir.
Sabırlı ve sağduyulu bir politika ile provokasyonlara karşı içinde bulunduğumuz kritik süreci yönetiyoruz. Savaşın ülkemiz ekonomisine ve vatandaşlarımız menfi etkilerini sınırlı tutmak için gerekli adımları atıyoruz."
Muhalefete eleştiri: Savaş dahil kendi ikballeri dışında hiçbir olayı umursamıyorlar
Erdoğan, konuşmasında muhalefete yönelik eleştirilerde de bulundu:
"Partimizin çeyrek asra yaklaşan köklü tecrübesi, cumhur ittifakının iş birliği içinde hareket etmesi, ehliyetli ve liyakatli kadroların iş başında olması ile zor günlerde ülkemizin en büyük avantajlarından biridir. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimizin nasıl doğru, isabetli ve ferasetli bir tercihte bulunduğu gün geçtikçe çok daha iyi anlaşılmaktadır. 28 Şubat'tan beri ana muhalefetin gündemine bakmak bile bunun için yeterlidir. Etrafımızda füzeler uçuşurken beyefendilerin nelerle uğraştığını sizlerde takip ediyorsunuz. Ne bölgemizde yaşanan kanlı savaş gündemlerinde ne de Türkiye'nin güvenliği ile ilgili bir dertleri var.
Tek dertleri polemik üretmek, ona buna sataşmak, mahkemelerde kavga çıkarıp bundan siyasi rant elde etmek
.
Böyle bir dönemde bile yerli ve milli duruş sergilemekten uzaklar. Savaş dahil kendi ikballeri dışında hiçbir olayı umursamıyorlar. Öyle bir ruh hali içindeler ki değil bölgemiz dünya yansa hatta 3'üncü dünya savaşı çıksa bunların umurunda olmaz.
Bölgemizdeki hadiselerin vahameti ve bunların karşısında muhalefetin lakaytlığı bize mesuliyetimizin büyüklüğünü hatırlatmaktadır."
Ramazan ayı boyunca yapılan çalışmalara da değinen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Her fırsatı değerlendirmek suretiyle milletimiz irtibatımızı güçlendirmek mecburiyetindeyiz. Ramazan boyunca iftar ve sahur programlarımızla bunları yapmaya çalıştık. Şehit yakınlarımızdan, dar gelirli vatandaşlarımıza kimi kimsesi olmayan yaşlılarımızdan, gençlerimize kadar toplumumuzun her kesimine ulaşmaya çalıştık. Kimseyi ayırmadık. Kimseyi dışlamadık. 86 milyonun her bir ferdini bağrımıza bastık. Sizlerden aynı tempoyu bayramda da devam ettirmenizi bekliyorum."
