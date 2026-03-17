Cumhurbaşkanı Erdoğan başkentin yeni camisini hizmete açtı: 5 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ahlatlıbel’de yapımı tamamlanan Hacı İbrahim Demir Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Erdoğan, 3 bin 100 metrekarelik kapalı alana sahip caminin mimari özelliklerine ve sunduğu geniş imkanlara dikkat çekerek, "Ankara'mıza müstesna bir eser kazandırdık" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla, sohbetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle bir araya gelmekten bu manevi atmosferi siz kıymetli kardeşlerimle teneffüs etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Artık uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum.

Biliyorsunuz Ramazan yalnızca oruç ayı değildir. Aynı zamanda takva ayı, şükür ayı, Kur’an ayı, tefekkür ve tezekkür ayıdır. Bu rahmet mevsimini hepimizin en güzel şekilde değerlendirdiğine, inşallah en verimli surette ihya ve idrak ettiğine inanıyorum.

"Birazdan sizlerle birlikte Hacı İbrahim Demir Camii'mizin açılışını yapacak, Ankara'mıza çok müstesna bir eseri kazandırmış olacağız. Hem Selçuklu hem Osmanlı hem de modern mimariden esintiler taşıyan bu camimizde tam 5 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. 3 bin 100 metrekare iç alana sahip camimiz; Kur'an kursuyla, kütüphanesiyle, vakıf binası, otoparkı ve taziye salonuyla 7'den 70'e herkesin rahatlıkla istifade edebileceği bir yapı arz ediyor."

Konumu ve özellikleri itibariyle önemli bir ihtiyaca cevap verecek Hacı İbrahim Demir Camii'mizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."








