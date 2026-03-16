Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Ramazanda 81 ilde okunan 300 bini aşkın hatmin duası Ayasofya-i Kebir Camii'nde yapıldı

20:5116/03/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan

AK Parti Kadın Kolları tarafından Ramazan ayında 81 il ve ilçede okunan ve okutulan 300 bini aşkın hatmin duası, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yapıldı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, bu gece tüm illerde çocukları sevindireceklerini aktardı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ramazan ayında 81 ilde okunan 300 bini aşkın hatm-i şerifin duası Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yapıldı.

Dua öncesi cami önünde açıklama yapan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

AK Parti Kadın Kolları olarak ramazan ayında birçok faaliyet yaptıklarını belirten Ercan, bunlardan birinin de 81 il ve ilçede okunan ve okutulan hatimler olduğunu söyledi.

Ercan, teşkilat mensuplarından bunları sayısal olarak da istediklerini ifade ederek,
"Bugün elimizde 300 binden fazla hatmimiz oldu. Bu hatimlerin duasını yapmak üzere bugün Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik. Hatimlerimizin duasını yapacağız. İslam alemi, mazlum coğrafyaların huzura ve refaha kavuşması için dualarda bulunacağız. Rabbim, dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin."
diye konuştu.

"Her zaman vatandaşlarımızla bir aradayız"

Kadın Kolları olarak ramazan boyunca beş artı bir formülüyle beşer gruplar oluşturarak her il ve ilçede, her gün yaklaşık 30 bin evi teşkilat mensuplarıyla ziyaret ettiklerini aktaran Ercan, her zaman vatandaşlarla bir arada olduklarını vurguladı.

Ercan, bu çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve tavsiyeleriyle yaptıklarını belirterek, ramazan ayını dolu geçirdiklerini ifade etti.

Kadir Gecesi'nde 81 ilde çocukları da sevindireceklerini aktaran Ercan,
"Camilerde çocuk ayakkabılarına küçük hediyeler koyarak evlatlarımızı sevindireceğiz."
dedi.
Ercan, arife çiçekleri programının bu hafta boyunca bayrama kadar devam edeceğini dile getirerek,
"Arife çiçekleri programlarımızla, iftar programlarımızla bütün çocuklarımıza ama özellikle ihtiyacı olan kardeşlerimize bayram sevincini yaşatmak adına bayramlıklarını giydireceğiz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Tüm vatandaşlarımıza, İslam alemine şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum."
ifadelerini kullandı.


#AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı
#Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
#Hatm-i Şerif
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
