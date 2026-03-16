Ramazanda 81 ilde okunan 300 bini aşkın hatmin duası Ayasofya-i Kebir Camii'nde yapıldı

AK Parti Kadın Kolları tarafından Ramazan ayında 81 il ve ilçede okunan ve okutulan 300 bini aşkın hatmin duası, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yapıldı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, bu gece tüm illerde çocukları sevindireceklerini aktardı.
Dua öncesi cami önünde açıklama yapan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.
AK Parti Kadın Kolları olarak ramazan ayında birçok faaliyet yaptıklarını belirten Ercan, bunlardan birinin de 81 il ve ilçede okunan ve okutulan hatimler olduğunu söyledi.
"Her zaman vatandaşlarımızla bir aradayız"
Kadın Kolları olarak ramazan boyunca beş artı bir formülüyle beşer gruplar oluşturarak her il ve ilçede, her gün yaklaşık 30 bin evi teşkilat mensuplarıyla ziyaret ettiklerini aktaran Ercan, her zaman vatandaşlarla bir arada olduklarını vurguladı.
Ercan, bu çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve tavsiyeleriyle yaptıklarını belirterek, ramazan ayını dolu geçirdiklerini ifade etti.