Stajyer İmam Hatip gençler Ramazan’da dünya çapında görev aldı

"İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) bünyesinde bu yıl Türkiye’de ilk kez büyük bir heyecanla hayata geçirilen 'Stajyer İmam Hatip' projesi, kıtalar arası bir gönül köprüsüne dönüştü.





IGMG Türkiye Gençlik Teşkilatı ile İrşad Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve önümüzdeki yıllarda kapsamı genişletilerek gelenekselleşmesi hedeflenen proje çerçevesinde; Türkiye’nin seçkin İmam Hatip liselerinde eğitim gören 16 yetenekli hafız öğrenci; Japonya, Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerde görevlendirildi."

Japonya’dan Avrupa’nın kalbine genç soluk

Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimini dünyanın dört bir yanına taşımayı hedefleyen proje, genç hafızların mesleki gelişimine katkı sağlarken diasporadaki Müslüman topluluklara da taze bir enerji sunuyor.

Görevli oldukları camilerde yoğun bir faaliyet programı icra eden gençler, şu alanlarda hizmet veriyor:

• Mihrap ve Minber Emaneti: Vakit namazlarını ve teravihleri kıldırarak imamlık ve hitabet pratiklerini uluslararası sahada geliştiriyorlar.

• Mukabele ve Kıraat: Kur’an-ı Kerim tilavetleri ile mukabele geleneğini cemaatle birlikte huşu içinde sürdürüyorlar.

• Çok Dilli İrşad: Başta Japonya’daki Ayasofya Camii olmak üzere görev yaptıkları bölgelerde; Türkçe, Japonca ve İngilizce dillerinde hazırladıkları vaaz ve hutbelerle farklı milletlerden Müslümanların takdirini topluyorlar.

• Gençlik ve Sosyal Faaliyetler: Bulundukları bölgelerdeki gençlerle sosyal ve kültürel buluşmalar düzenleyerek akran rehberliği yapıyorlar

"Geleceğe dair ümitlerimizi tazeliyor"

IGMG Türkiye Gençlik Başkanı Eyyübhan Baştuğ projenin hayata geçirilmesine ilişkin açıklamada bulundu:

"Henüz genç yaşta Kur’an-ı Kerim’i kalplerine nakşetmiş bu genç kardeşlerimiz, sadece birer stajyer değil; geleceğimize umutla bakmamıza vesile olan birer değerdirler. Gençlerimizin mihraptaki vakur duruşu, modern dünyanın ihtiyaç duyduğu donanımlı Müslüman profilinin birer yansımasıdır. Bu yıl ilk adımını attığımız bu çalışmayı, önümüzdeki yıllarda Avustralya, Kanada ve Avrupa gibi ülkeleri de kapsayacak şekilde daha yaygın hale getirmeyi hedefliyoruz. İnanıyoruz ki bu kıymetli tecrübe, İslam’ın evrensel mesajının genç bir dille yeryüzünde nasıl yankı bulacağına dair bizlere güçlü bir ufuk çizmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, projemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum Rabbimden.

"Ailelerimize ve okul yetkililerimize teşekkür ediyorum"

IGMG Türkiye Eğitim Başkanı Abdülaziz Duman projenin paydaşlarına teşekkür etti:

"Kıymetli evlatlarımızın bu mübarek ayda dünyanın dört bir yanına irşad göreviyle gitmesi bizler için büyük bir kıvanç vesilesidir. Özellikle bu cevherleri yetiştirip bizlere emanet eden kıymetli ailelerimize ve evlatlarımıza akademik ve manevi rehberlik eden okul yetkililerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbimden bu projenin hayırlara vesile olmasını ve gençlerimizin yolunu her daim açık etmesini niyaz ediyorum."

Birikimlerle dolu bir dönüş yolculuğu