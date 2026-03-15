Bilecik’te ‘Maarifin Kalbinde Ramazan’ etkinliği

19:0315/03/2026, Pazar
IHA
‘Maarifin Kalbinde Ramazan’
Bilecik’in Yenipazar ilçesinde düzenlenen "Maarifin Kalbinde Ramazan" programı ile çocuklar, Ramazan ayının manevi atmosferini geleneksel değerlerle tanıyarak yaşadı. Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Evlatlarımızın yüzündeki tebessümün daim olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde ‘Maarifin Kalbinde Ramazan’ etkinliği düzenlendi.


Merkez Çarşı Camii’nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çocuklar tekne orucu tutarak, dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Ramazan’ın manevi iklimini küçük yaşta deneyimlemeleri amaçlanan programda, ecdadımızdan miras kalan diş kirası geleneği de çocuklara yaşatıldı.

"Geleceğimizin teminatı yavrularımız"

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, program hakkında yaptığı açıklamada,
"Geleceğimizin teminatı yavrularımızın kalplerinde Ramazan’ın bereketini ve paylaşma ruhunu yaşatan bu anlamlı programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, evlatlarımızın yüzündeki tebessümün daim olmasını diliyoruz"
dedi.


