Ramazan ruhu minik yüreklere dokundu: Binlerce çocuk Süleymaniye’de yer sofrasında iftar etti

13:1715/03/2026, Pazar
Süleymaniye’de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı
Fatih Belediyesi ve İstanbul İl Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen çocuk iftarı programı kapsamında 3 binden fazla çocuk, Süleymaniye Camii’nde kurulan sofrada bir araya gelerek oruç açtı.

İstanbul’un simge yapılarından olan Süleymaniye Camii, anlamlı bir iftar organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara tanıtmak ve bu geleneği yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen programa, yaklaşık 3 binden fazla çocuk ailesiyle birlikte katılım sağlarken, programa toplam 6 bin kişi katıldı.

Fatih Belediyesi ve İstanbul İl Müftülüğü işbirliğiyle Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen çocuk iftarı programına, İlçe Kaymakamı Cafer Sarılı, Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve aileleriyle birlikte çok sayıda çocuk katıldı.

İftar programının öncesinde ve sonrasında, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Caminin bahçesinde kurulan platformdan gösteriler yapılırken, oyun parkurları ve atölyelerde çocuklar doyasıya eğlendi.

Ardından, caminin içerisine kurulan sofralarda, çocuklar ve aileleri iftar yapmanın heyecanını yaşadı.



