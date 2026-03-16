Avusturya'da İslamofobik saldırı: Türk ailenin evine domuz kafası bıraktılar

Avusturya'nın Hall in Tirol kasabasında ikamet eden Türk ailenin evinin önüne domuz kafası ve ramazan ayına yönelik hakaretler içeren yazılı not bırakıldı. Saldırının hedefi olan aileden A.S. "Çocuklar doğrudan oraya bakıyor ve çok tedirgin oluyorlar, artık canımızdan şüphe etmeye başladık." ifadelerine yer verdi.
Tirol eyaletine bağlı Hall in Tirol kasabasında ikamet eden Türk aile, 12 Mart sabahı ırkçı ve Müslüman karşıtı bir saldırının hedefi oldu.
Henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, ailenin evinin önüne domuz kafası ve kapı kenarına ramazan ayı ile aileye yönelik hakaret içeren bir yazı bıraktı.
Aile, saldırının failinin bulunması için şikayette bulundu.
"Artık canımızdan şüphe etmeye başladık."
Saldırının hedefi olan aileden A.S. yaşadıklarını anlattı.
A.S, eşinin sahur sonrası işe gitmek üzere kapıyı açtığını ve domuz kafasını görür görmez çığlık attığını aktardı.
Polisin konuyla yeterince ilgilenmediğini düşünen A.S, güvenlik için kamera takılmasını istediklerini, ancak polisin bunun yasak olduğunu bildirdiğini ifade etti.