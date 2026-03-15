Kurtulmuş'tan Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü mesajı: İslam karşıtlığı küresel tehdit

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Kurtulmuş, İslam karşıtlığının yalnızca Müslümanları değil insanlığın ortak değerlerini hedef alan küresel bir tehdit haline geldiğini vurguladı.

Kurtulmuş paylaşımında, "15 Mart’ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 'Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' olarak ilan edilmesinin dördüncü yıl dönümünde, İslam karşıtlığının, nefret söyleminin ve ayrımcılığın yalnızca Müslümanları değil, insanlığın ortak değerlerini hedef alan küresel bir tehdit olduğunu bir kez daha güçlü biçimde hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

NEFRET DİLİ TÜM İNSANLIK İÇİN TEHLİKELİ

Bölgede artan gerilime de dikkat çeken Kurtulmuş, İslamofobinin tehlikeli sonuçlarına dikkat çekerek, "Bugün özellikle Gazze'de yaşanan gelişmeler ve komşumuz İran'a yönelik saldırılar sonucu bölgede artan gerilimler; Müslüman toplumların hedef alındığı nefret dilinin tüm insanlık için ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ortaya koymaktadır" dedi.

MÜSLÜMAN İNANCINA AÇIK SALDIRI

Kurtulmuş, paylaşımında Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulmasına da değinerek, bunun İslam toplumlarına yönelik sistematik baskının bir göstergesi olduğunu ifade etti. "Mescid-i Aksa’nın 15 gündür kapalı olması İslam toplumlarının hedef alındığı sistematik baskı ve ayrımcılığın boyutlarını açıkça gözler önüne seren bir başka kural tanımazlıktır." diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurmak, milyonlarca Müslümanın inancına açık bir saldırıdır. Mescid-i Aksa, savaş şartlarında bile ibadete kapanmaması gereken kutsal bir mabeddir. Bu hakîkati bugün hiç kimse görmezden gelemez. Siyonist rejimin zulüm ve barbarlığı Müslümanların Mescid-i Aksa’da ibadet etme hakkını elinden alamaz.



