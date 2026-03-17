Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete parmak sallayan medya düzeni artık geride kaldı





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Filistin başta olmak üzere çatışma bölgelerinde zor bir görevi icra ederken şehit düşen tüm basın mensuplarını şükranla yad ediyorum.

Güçlü bir toplum yapısı ancak sağlıklı bir bilgi akışı ile mümkündür.

Hakikat ile söylenti, gerçekle algı arasındaki sınırın giderek belirsiz hale geldiği bir medya düzeninde gazetecilik toplum için adeta pusula işlevi görür.

Gazeteci toplumun hafızasıdır.

Çağın izlerini geleceğe taşıyorsunuz.

Ülkemize yönelik beşinci kol faaliyetlerini, algı mühendisliklerini Türkiye'nin imaj ve itibarını hedef alan karalama kampanyalarını sizlerin de güçlü desteğiyle daha kolay ve hızlı engelleyeceğimize inanıyorum.

Her cephede adeta bir hakikat savaşı verdiğimiz şu dönemde medya kuruluşlarımızın daha fazla inisiyatif almasını, daha aktif olmasını bekliyoruz.

Küresel sitemin tarihi bir kırılma yaşadığı bu günlerde gerçekliğin dünya kamuoyuna duyurulması gerekiyor.

Şu an bölgemizde İsrail'in koç başlığını üstlendiği yıkıcı bir savaş yaşanıyor.

İran'a saldırının amacı güvenlik değil.

Bölgeyi felakete sürükleyen İsrail, ilk kıblemizi 17 gündür kapalı tutuyor.

Geçmişte öyle günler yaşadık ki farklı sesler susturuldu.

Halkın tarafsız haber alma hakkı engellendi.

Medya organları toplum ve siyaset mühendisliğinin aparatı olarak hoyratça kullanıldı.

Manşetleriyle hükümetler kurup deviren medya baronları artık eski Türkiye'de kaldı.

Millete parmak sallayan, vesayetçiler adına milli iradeye ve siyaset kurumuna ayar veren medya düzeni artık geride kaldı.

Kalemini ve köşesini anti demokratik güç odaklarına kiralayan silahşörler artık geride kaldı.

Haber bültenlerinde cuma namazına giden öğrencilerin hedef gösterildiği karanlık günler, figürleri ve figüranlarıyla birlikte artık geride kaldı.

Bugün her bakımdan daha özgür, daha çoğulcu, daha renkli bir basın ve yayın iklimine sahibiz.

İmtiyazlarını kaybedenler rahatsız olsa da inşallah bir daha o eski günlerin hortlatılmasına izin vermeyeceğiz.

