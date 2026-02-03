Güngören'de silahla başından vurulmuştu: 16 yaşındaki kızının öldürdüğü ortaya çıktı

"Babam uzun zamandır bize işkence yapıyor, sürekli hakaret, tehdit ve darbediyordu. Olay günü yine annemle kavga ettiler ve ben yaşananlara daha fazla dayanamayacağımı düşünerek babama ait kanepenin altındaki silahı eldiven takarak aldım ve babamı vurdum. Parmak izimin çıkmaması için eldiven taktım, daha sonra eldivenleri tuvaletin penceresinden apartman boşluğuna attım. Babamı vurduktan sonra annem ve kardeşlerimin kaldığı odaya gidip yattım. Babamı vururken kimse uyanmadı, sabah kardeşlerim okula gittikten sonra annem, babamın odasına girip babamı ölü gördü. Anneme babamı vurduğumu söyledim annem telefonundan polis arayıp haber verdi. Polislere babamı benim vurduğumu söylemedim"