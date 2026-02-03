Çorum'da kan donduran vahşette yeni gelişme: Yaşlı adamın kesik başı ormanda bulundu

Edinilen bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi’nde ikamet eden Ali Osman Kaya, 28 Ocak günü öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde Kaya’nın en son Çatak Tabiat Parkı mevkiinde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları, AFAD ve jandarma ekiplerinin desteğiyle bölgede yoğunlaştırıldı.