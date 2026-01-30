Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum
Kontrolden çıkan otomobil sinyalizasyon direğine çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil sinyalizasyon direğine çarptı: 1 yaralı

00:1830/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.
Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum’da Binevler Kavşağı’nda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Çorum’da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Dr. İlhan Gürel Caddesi Binevler Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öznur K. idaresindeki 60 AVV 228 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında bulunan sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan E.İ. hafif yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.



#Çorum
#Otomobil
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri kim olacak? İşte maç takvimi ve eşleşmeler