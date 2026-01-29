Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum
Çorum’da tüketiciyi aldatan markete 77 bin 805 lira ceza kesildi

Çorum’da tüketiciyi aldatan markete 77 bin 805 lira ceza kesildi

17:2529/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Çorum
Çorum

Çorum'da ambalajı bozulmuş ve raf fiyatı ile kasa fiyatı farklı ürünler sattığı tespit edilen zincir market şubesine 77 bin 805 lira ceza uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla kent genelindeki marketlerde denetim yaptı.

Denetimde, çeşitli markalara ait ambalajı bozulmuş ve yırtılmış 19 tavuk ürünü satışı yapıldığı tespit edilen bir zincir market şubesine 70 bin 395 lira para cezası verildi.

Denetimde ayrıca, 2 koli yumurtanın reyon ile kasa satış fiyatı arasında farklılık bulunduğunun tespit edilmesi üzerine aynı şubeye 7 bin 410 lira para cezası da uygulandı.

Toplam 77 bin 805 liralık cezai işlem uygulanan market şubesinin yöneticileri, halk sağlığı ve tüketici haklarını ilgilendiren konularda yönetmeliklere uygun hareket edilmesi konusunda uyarıldı.






#Çorum
#Çorum Belediyesi
#market denetimi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak Perşembe UEFA Avrupa Ligi maç programı