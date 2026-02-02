Kayganlaşan yolda tır ile otomobil çarpıştı: Dört yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kazada otomobil sürücüsü Veli D. (64) ile yanındaki Dursun C. (56), Murat D. (53) ve Kasım D. (43) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.