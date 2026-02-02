Yeni Şafak
Kayganlaşan yolda tır ile otomobil çarpıştı: Dört yaralı

2/02/2026, Pazartesi
DHA
Yaralılar tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yaralılar tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan Alaca-Zile kara yolunda karşı yönlerden gelen tır ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazası sonucu dört kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün Alaca-Zile kara yolu Ünalan köyü mevkiinde meydana geldi. Zile yönüne giden Ragıp A. (57) yönetimindeki 38 ANA 544 plakalı TIR, yoğun yağış nedeniyle dorsesinin kayması sonucu, karşı yönden gelen 34 VD 060 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Veli D. (64) ile yanındaki Dursun C. (56), Murat D. (53) ve Kasım D. (43) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



