Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilmişti: 27 yaşındaki astsubay kalp krizinden hayatını

Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilmişti: 27 yaşındaki astsubay kalp krizinden hayatını

19:533/02/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Mert Necati Günay, Ereğli’de askeri törenle toprağa verildi.
Mert Necati Günay, Ereğli’de askeri törenle toprağa verildi.

Zonguldak’ta kalp rahatsızlığı nedeniyle bir yıl önce görevinden emekli edilen Astsubay Kıdemli Çavuş Mert Necati Günay, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 27 yaşında yaşamını yitiren Günay, düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ta kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen Astsubay Mert Necati Günay (27) geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Günay’ın cenazesi askeri törenle toprağa verildi.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesinde meydana geldi. Evinde fenalaşan Mert Necati Günay, özel bir hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Günay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mert Necati Günay'ın Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay'ın oğlu olduğu, 1 yıl önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Astsubay Kıdemli Çavuş rütbesindeyken görevinden emekli edildiği belirtildi.

Günay için, Bölücek Mahallesi’nde askeri birliğin de katılımıyla askeri töreni düzenlendi. Tören sonrası Bölücek Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Mert Necati Günay, son yolculuğuna uğurlandı.



#Zonguldak
#Astsubay
#Kalp Krizi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir? 2-8 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi ve sonuç sorgulama ekranı