Kangal köpeği tüfekle vurularak öldürüldü: 1 gözaltı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kangal köpeğini av tüfeği ile ateş ederek öldürdüğü öne sürülen Hasan T. gözaltına alındı. Köpeğin sahibi ve bazı görgü tanıklarının suçladığı Hasan T., polisteki ifadesinde köpeği vurmadığını söyledi.