Otoyol kenarındaki hayvan kemiklerini takip ettiler: Yolun sonu at kasaplarına çıktı

00:2728/01/2026, Çarşamba
IHA
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki hayvan kemikleri için fiziki takip başlattı. Gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınmasının ardından, ahırda yapılan aramada kesilmek üzere bekletilen 5 at bulundu.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde otoyolun kenarına atılan hayvan kemiklerinin izini süren jandarma ekipleri, at kesimi yaptığı değerlendirilen şüphelileri düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyonda kesilmek üzere bekletilen 5 at koruma altına alınırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Sakarya’nın Erenler ilçesi Horozlar Mahallesi otoyol yan yol mevkisinde geçmiş yıllarda ve son dönemde çevreye bırakılan hayvan kemikleri üzerine İl Jandarma Komutanlığı bölgede teknik ve fiziki takip başlattı. Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Çevre, Doğa Koruma Timi tarafından sürdürülen teknik çalışmalar neticesinde, 26 Ocak tarihinde üstü kapalı bir kamyonetle bölgeye gelen şahısların, at ve eşek kemiği olduğu değerlendirilen kalıntıları çalılık alana bıraktığı tespit edildi. Ekiplerce incelenen kamera kayıtları ve saha araştırmaları sonucunda, şüpheli şahısların C.T. (48), H.T. (23) ve S.T. (47) olduğu belirlendi.


Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve kesim işlerinde kullandıkları değerlendirilen ahırda yapılan aramalarda, kesilmek üzere bekletilen 5 adet at bulundu. Ele geçirilen atlar, Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.T. ve H.T. isimli şahıslar hakkında
"Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet"
suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.


#Otoyol
#Jandarma
#At
