Zehir tacirlerine büyük darbe: Hakkari'de 348 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

08:3527/01/2026, Salı
AA
332 kilogramı skunk, 16 kilogramı metamfetamin olmak üzere 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
332 kilogramı skunk, 16 kilogramı metamfetamin olmak üzere 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 348 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Hakkari'de Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Hakkari Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şubesi ekiplerince istihbari çalışmalar yapıldığını aktaran Yerlikaya, "Yüksekova kırsalında, 332 kilogram skunk, 16 kilogram metamfetamin olmak üzere 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle bağlantısı olan şüphelilere yönelik operasyon devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, uyuşturucuyla savaşlarının, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor, bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz. Emeği geçenleri tebrik ederim."



