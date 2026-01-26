Teşkilat'ta flaş karar: Uyuşturucu testi pozitif çıkan Timur Savcı diziden çıkarıldı

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni 'Teşkilat' dizisindeki önemli değişiklik dikkat çekti. Eşref Rüya ve Teşkilat gibi fenomen dizilerin yapımcısı Timur Savcı’nın uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından, ortağı olduğu Tims&B yapım şirketiyle birlikte 6 sezondur yönetmenden hemen önce Teşkilat dizisinin jeneriğinde yer alan ismi kaldırıldı.
TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinin son bölümünde jenerikteki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.
Yapım şirketi TimsBi ve yapımcılar Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın isimlerine jenerikte yer verilmedi. 163 hafta boyunca dizinin ön jeneriğinde yönetmenin adından hemen önce yapımcı şirketi ve yapımcıların adına yer verilirken bu hafta da Timur Savcı, ortağı Burak Sağyaşar’ın ve şirketin adı yer almadı.
Timur Savcı, ünlü isimlere yönelik ‘uyuşturucu’ operasyonunda gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Savcı'nın kan ve saç örneklerinde de uyuşturucu tespit edildiği duyurulmuştu.
Son gelişmelerin ardından Teşkilat dizisinde değişiklik yaşandı.
Double Click şirketine kesilecek
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kulislerden gelen bilgiler üzerine, 6 sezondur süren "Teşkilat" dizisinin ekibi artık faturalarını TimsBi şirketine değil, Double Click adlı yeni şirket üzerinden kesecek.
Eşref Rüya’da değişiklik yok
Teşkilat dizisinin yayınlandığı TRT cephesinde bu gelişmeler yaşanırken TimsBi şirketinin Kanal D için çektiği diğer dizi Eşref Rüya’da ise herhangi bir değişiklik yok. Ne jenerikle, ne de dizinin yapım şirketiyle ilgili bir güncelleme yapılmadı.