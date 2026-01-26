Yeni Şafak
23 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Samsun'da yakalandı

23:0926/01/2026, Pazartesi
AA
Hükümlü işlemleri ardından cezaevine konuldu.
Samsun’un Bafra ilçesinde hakkında 23 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı. Yapılan sorgulamada, farklı kimlik bilgileri verdiği belirlenen A.K.’nin dolandırıcılık, örgüt kurma ve uyuşturucu ticareti suçlarından arandığı tespit edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 23 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yapılan kontroller sırasında durumundan şüphelenilen ve üzerinde kimlik bulunmayan kişi durduruldu.

Ekipler, şüpheli sahsın sözlü beyanında E.K. (41) olduğunu söylemesi üzerine yapılan sorgulamada, gerçek kimliğinin A.K. (45) olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede ise A.K.'nin, 3 ayrı dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından hakkında kesinleşmiş toplam 23 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile toplam 71 bin 500 lira kesinleşmiş adli para cezası ile arandığı belirlendi.

