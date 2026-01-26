23 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Samsun'da yakalandı

Ekipler, şüpheli sahsın sözlü beyanında E.K. (41) olduğunu söylemesi üzerine yapılan sorgulamada, gerçek kimliğinin A.K. (45) olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede ise A.K.'nin, 3 ayrı dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından hakkında kesinleşmiş toplam 23 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile toplam 71 bin 500 lira kesinleşmiş adli para cezası ile arandığı belirlendi.