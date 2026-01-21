Yeni Şafak
15 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

00:3221/01/2026, Çarşamba
IHA
15 yıl hapis cezası bulunan A.K., Antakya’da yakalandı.
15 yıl hapis cezası bulunan A.K., Antakya’da yakalandı.

Hatay Emniyeti’nin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. Antakya’da gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde uyuşturucu madde suçu nedeniyle 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik il genelinde yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K. adlı şahıs Antakya’da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



#Hatay
#Antakya
#Hükümlü
#Gözaltı
#Operasyon
