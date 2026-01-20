Yeni Şafak
Hatay'da iş yeri yangını

20/01/2026, Salı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde su arıtma malzemelerinin satıldığı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, iş yerinde hasar yol açtı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde su arıtma malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde çıktı. 

 İş yerinden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tazyikli suyla müdahale ettiği yangın, söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi. İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. 

