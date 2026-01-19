Yeni Şafak
Hatay'da buzlanma faciası: 11 araç zincirleme kazaya karıştı çok sayıda kişi yaralandı

09:5619/01/2026, Pazartesi
DHA
Hatay'ın Belen ilçesinde buzlanan yolda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Belen-İskenderun kara yolu Halilbey mevkisinde meydana geldi. Buzlanan yolda 4 TIR, 3 otomobil, 2 kamyonet, cip ve minibüs çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Belen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.




Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için ekipler çalışma başlattı.

