Bir yıl arayla iki farklı senaryo Hatay'ı vurdu: 2025'te kuraklık 2026'da sel

Yeni yılla birlikte etkili olan yağışlı havanın tarım arazilerini su altında bıraktığını söyleyen Mehmet Kartal, "Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Aşağıoba Mahallesi’ndeyiz. Bu bölgede kısa süre önce kuraklık yaşanırken son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte bu kez bazı evlerin içine su girme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken bazı tarlaları da su bastı. Yoğun yağışlar nedeniyle ekili alanlar zarar gördü. Mahalle sakinlerinin günlük yaşamı olumsuz etkilendi. Vatandaşlar yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor. Gördüğünüz gibi tarlaları ekili alanları yoğun derecede su basmış durumda. Burada bir kanal var. Yoğun yağışlar nedeniyle kanal taştı ve tarlaları su bastı. Geçen yıl bu aylarda hiç yağış olmamasından dolayı kuraklık vardı. Aşırı yağıştan dolayı kanallar taştı, ekili alanlar zarar gördü ve su bastı" ifadelerini kullandı.



