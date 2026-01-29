Yeni Şafak
Aç kalan kurtlar yerleşim merkezine indi

Aç kalan kurtlar yerleşim merkezine indi

18:2629/01/2026, Perşembe
IHA
Merkeze inen kurtlar cep telefonuyla kaydedildi
Merkeze inen kurtlar cep telefonuyla kaydedildi

Nevşehir'de doğal yaşam alanlarında besin kaynaklarının azalmasıyla merkeze inen kurtlar cep telefonuyla kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, kurtların temkinli hareket ettikleri ve çevreyi kontrol ederek ilerledikleri görüldü.

Nevşehir’de aç kalan kurtlar yol kenarında yiyecek ararken cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sert kış şartlarının etkili olduğu Nevşehir’de doğal yaşam alanlarında besin kaynaklarının azalmasıyla birlikte yabani hayvanlar zaman zaman yerleşim yerlerine yakın noktalara iniyor. Merkez ilçeye bağlı Göre kasabası Kalaycık mevkiinde kaydedilen görüntülerde, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan iki kurdun çevrede dolaşarak yiyecek aradığı görüldü. Görüntülerde kurtların temkinli hareket ettikleri, çevreyi kontrol ederek ilerledikleri görüldü.



