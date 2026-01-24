Yeni Şafak
Ağrı’da kış şartlarına yönelik trafik denetimleri gerçekleştirildi

19:1424/01/2026, Cumartesi
G: 25/01/2026, Pazar
IHA
İl genelinde sürdürülen uygulamalarla birlikte, olumsuz hava şartlarında zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış şartlarına uygun ekipman bulundurulması ve yol durumuna göre kontrollü seyir edilmesinin önemine değinildi.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarının yol açabileceği risklere karşı il genelinde gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde sürücüleri gizli buzlanma, hız, takip mesafesi, kış lastiği ve trafik kurallarına uyma konularında bilgilendirdi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin beraberinde getirdiği olumsuz hava ve yol şartlarına karşı il genelinde trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, kış aylarında artış gösteren gizli buzlanma, kar yağışı ve görüş mesafesindeki azalma gibi risklere karşı sürücülerin daha dikkatli olmalarının amaçlandığı ifade edildi.

Denetimler kapsamında araç sürücülerine; gizli buzlanmaya karşı dikkatli olunması, hız limitlerine uyulması, güvenli takip mesafesinin korunması, kış lastiği kullanımı ve trafik kurallarına riayet edilmesi konularında bilgilendirme yapıldığı aktarıldı. Ekiplerin, yol kullanıcılarını muhtemel riskler konusunda uyardığı ve güvenli sürüş bilincinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, kış şartlarının etkili olduğu dönemlerde meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği vurgulandı. Vatandaşlardan, hem kendi güvenlikleri hem de trafikteki diğer yol kullanıcılarının güvenliği için trafik kurallarına titizlikle uymaları istendi.

