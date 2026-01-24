Ağrı’da kış şartlarına yönelik trafik denetimleri gerçekleştirildi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, kış aylarında artış gösteren gizli buzlanma, kar yağışı ve görüş mesafesindeki azalma gibi risklere karşı sürücülerin daha dikkatli olmalarının amaçlandığı ifade edildi.

Denetimler kapsamında araç sürücülerine; gizli buzlanmaya karşı dikkatli olunması, hız limitlerine uyulması, güvenli takip mesafesinin korunması, kış lastiği kullanımı ve trafik kurallarına riayet edilmesi konularında bilgilendirme yapıldığı aktarıldı. Ekiplerin, yol kullanıcılarını muhtemel riskler konusunda uyardığı ve güvenli sürüş bilincinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, kış şartlarının etkili olduğu dönemlerde meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği vurgulandı. Vatandaşlardan, hem kendi güvenlikleri hem de trafikteki diğer yol kullanıcılarının güvenliği için trafik kurallarına titizlikle uymaları istendi.