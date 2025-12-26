Yeni Şafak
İstanbul'da gıdalar mercek altında: 220 bin denetim yapıldı

İstanbul’da gıdalar mercek altında: 220 bin denetim yapıldı

12:0326/12/2025, Cuma
IHA
İstanbul’da yıl içinde 220 bin gıda denetimi yapıldı
İstanbul’da yıl içinde 220 bin gıda denetimi yapıldı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, kent genelinde yürütülen gıda denetimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Parıldar, İstanbul’da şimdiye kadar yaklaşık 220 bin denetim gerçekleştirildiğini belirterek, bu denetimler sonucunda 9 bin 300 işletmede çeşitli alanlarda mevzuata aykırılıklar tespit edildiğini ifade etti. Uygunsuzluklar nedeniyle işletmelere toplamda 565 milyon lirayı aşan idari yaptırım uygulandı.

Parıldar, katıldığı bir programda, gıdanın bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, gıda güvenirliğinde tohumdan çatala izlenebilirliğin sağlanmasının büyük önem taşıdığını anlattı. Gıda denetimine yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Parıldar, 16 milyon yerleşik ve hareketlilerle birlikte 20 milyona yakın nüfusla bir dünya şehrinde sağlıklı gıdaya ulaşılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

1 yıl içinde 220 bin denetim yapıldı

Parıldar, İstanbul’da 136 bin gıda işletmesi bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu yıl şu ana kadar 220 bin denetimi tamamladık. Yıllık 230-240 bin denetim yapıyoruz. 39 ilçede güvenilir gıdaya erişim anlamında yoğun çaba içindeyiz. Kamuoyunun gündeminde sık yer aldı İstanbul’daki zehirlenmesi vakası. 11-13 Kasım’da zehirlenme vakası oldu. Bütün tüketicilerde farklı bakış açısı oluştu. Bize o dönemde 175 ihbar geldi, gıda kaynaklı olabileceği düşünülen. Hastanelere başvuran kişilerin şikayetlerini dile getirdikleri 175 gıda kaynaklı ihbar gelmiş. 641 kişinin etkilendiği belirlendi. Su ihbarlara göre işletmelerden 330 gıda numunnesi aldık. Bunların 235’i sonuçlandı. Bunlar içinde bizim tespit ettiğimiz uygunsuz numune sayısı 5."

87 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Bugüne kadar yaptıkları denetimlerde 9 bin 300 işletmede değişik alanlarda uygunsuzluk tespit ettiklerini aktaran Parıldar,
"565 milyon lirayı aşkın yaptırım uyguladık. 262 işletmeyi faaliyetten men işlemine tabi tuttuk. 87 işletmeyle ilgili insan sağlığını tehlikeye düşüren gıda üretimi ve arzı sağlama nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunduk"
dedi.
Parıldar, denetçilerin yerinde denetim sırasında ihtiyaç olursa numune aldıklarını belirterek,
"7617 numuneyi analize gönderdik. 590 işletmeye herhangi bir uygunsuzluk tespiti nedeniyle yaptırım uyguladık. Gıda güvenirliğiyle ilgili riskimiz, hassasiyetimiz, kabul edilebilirliğimiz sıfırdır"
diye konuştu.



