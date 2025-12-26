İstanbul’da gıdalar mercek altında: 220 bin denetim yapıldı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, kent genelinde yürütülen gıda denetimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Parıldar, İstanbul’da şimdiye kadar yaklaşık 220 bin denetim gerçekleştirildiğini belirterek, bu denetimler sonucunda 9 bin 300 işletmede çeşitli alanlarda mevzuata aykırılıklar tespit edildiğini ifade etti. Uygunsuzluklar nedeniyle işletmelere toplamda 565 milyon lirayı aşan idari yaptırım uygulandı.
Parıldar, katıldığı bir programda, gıdanın bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, gıda güvenirliğinde tohumdan çatala izlenebilirliğin sağlanmasının büyük önem taşıdığını anlattı. Gıda denetimine yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Parıldar, 16 milyon yerleşik ve hareketlilerle birlikte 20 milyona yakın nüfusla bir dünya şehrinde sağlıklı gıdaya ulaşılması için çaba gösterdiklerini söyledi.
1 yıl içinde 220 bin denetim yapıldı
Parıldar, İstanbul’da 136 bin gıda işletmesi bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: