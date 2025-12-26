İstanbul’da gıdalar mercek altında: 220 bin denetim yapıldı

"Bu yıl şu ana kadar 220 bin denetimi tamamladık. Yıllık 230-240 bin denetim yapıyoruz. 39 ilçede güvenilir gıdaya erişim anlamında yoğun çaba içindeyiz. Kamuoyunun gündeminde sık yer aldı İstanbul’daki zehirlenmesi vakası. 11-13 Kasım’da zehirlenme vakası oldu. Bütün tüketicilerde farklı bakış açısı oluştu. Bize o dönemde 175 ihbar geldi, gıda kaynaklı olabileceği düşünülen. Hastanelere başvuran kişilerin şikayetlerini dile getirdikleri 175 gıda kaynaklı ihbar gelmiş. 641 kişinin etkilendiği belirlendi. Su ihbarlara göre işletmelerden 330 gıda numunnesi aldık. Bunların 235’i sonuçlandı. Bunlar içinde bizim tespit ettiğimiz uygunsuz numune sayısı 5."