Ticaret Bakanlığından asgari ücret fırsatçılarına denetim

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında ülke genelinde yapılan fiyat ve etiket denetimlerine yönelik açıklamada bulundu. Kaplan yaptığı paylaşımda, asgari ücret artışını fırsatçılığa çeviren firmalara müsamaha gösterilmediğini ifade etti.
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, Türkiye genelinde, il müdürlüklerine bağlı ekiplerin, sahada karış karış, etiket etiket denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.
Kaplan, X hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Kaplan, vatandaşı mağdur eden, emeği ve alın terini istismar eden hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Öte yandan hakkıyla, hukukla ticaret yapan esnafımızı ve tüccarımızı da titizlikle gözetiyoruz. Aynı şekilde, dezenformatif içeriklerle, eski etiketler üzerinden algı oluşturmak isteyenlere de asla geçit vermeyeceğimizi özellikle vurguluyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, fırsatçılığa karşı sahadayız, vatandaşımızın yanındayız, adil ve dürüst ticaretin de kararlılıkla arkasındayız."