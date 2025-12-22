AK Parti'li Yurdunuseven'den asgari ücret açıklaması

Bütçenin, istikrar içinde ekonomik büyümenin devam ettiği ve enflasyon oranının düştüğü bir ortamda, kalıcı sosyal refah artışı hedeflediğini dile getiren Yurdunuseven, 2026 yılı bütçesinin sadece gelecek yılın gelir-giderlerini düzenleyen bir metinden ibaret olmadığını vurguladı. Yurdunuseven,

"2026 yılı bütçesi, Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu küresel ve bölgesel gelişmeleri dikkate alan, ekonomik istikrarı önceleyen ve sosyal devlet ilkesini koruyan bir anlayışla hazırlanmıştır."