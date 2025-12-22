Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
AK Parti'li Yurdunuseven'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'li Yurdunuseven'den asgari ücret açıklaması

18:5122/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven
TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nu değerlendirerek açıklamalarda bulundu. Yurdunuseven, yaptığı açıklamada bütçenin "istikrar ve refah" bütçesi olduğunu belirterek, "Çalışanlarımıza ve emeklilerimize en yüksek zammı yapmayı planlıyoruz ve yapacağız." ifadelerini kullandı.

TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven,
"Aralık ayı enflasyon oranı belli olduğunda, bütçemizin imkanları çerçevesinde çalışanlarımıza ve emeklilerimize en yüksek zammı yapmayı planlıyoruz ve yapacağız."
dedi.

Yurdunuseven, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nu değerlendirdi.

2026 yılı bütçesinin
"istikrar ve refah"
bütçesi olduğunu belirten Yurdunuseven,
"Bu bütçeyle; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyerek; sürdürülebilir büyümeyi, kapsayıcı kalkınmayı ve refahın toplumun tamamına yayılmasını hedeflemekteyiz."
ifadesini kullandı.

En yüksek zam planı

Bütçenin, istikrar içinde ekonomik büyümenin devam ettiği ve enflasyon oranının düştüğü bir ortamda, kalıcı sosyal refah artışı hedeflediğini dile getiren Yurdunuseven, 2026 yılı bütçesinin sadece gelecek yılın gelir-giderlerini düzenleyen bir metinden ibaret olmadığını vurguladı. Yurdunuseven,
"2026 yılı bütçesi, Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu küresel ve bölgesel gelişmeleri dikkate alan, ekonomik istikrarı önceleyen ve sosyal devlet ilkesini koruyan bir anlayışla hazırlanmıştır."
diye konuştu.
Emekli ve çalışanların maaşlarına yapılacak artışa değinen Yurdunuseven,
"Aralık ayı enflasyon oranı belli olduğunda, bütçemizin imkanları çerçevesinde çalışanlarımıza ve emeklilerimize en yüksek zammı yapmayı planlıyoruz ve yapacağız."
dedi.
Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yurdunuseven, bugüne kadar şehit yakını ve gazilerin razı olmayacağı hiçbir şeyi gerçekleştirmediklerini vurguladı. Yurdunuseven,
"Onların rızaları çerçevesinde Terörsüz Türkiye'yi de gerçekleştireceğiz."
ifadesini kullandı.


#AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven
#Asgari Ücret
#Zam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı? 31 Aralık ve 1 Ocak için beklentiler ne yönde? İşte kar yağışı tahminleri