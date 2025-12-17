Yeni Şafak
Mustafa Destici asgari ücret için rakam verdi

17:0217/12/2025, الأربعاء
AA
Mustafa Destici
Mustafa Destici

Asgari ücrete ilişkin konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu yıl enflasyon yüzde 30'un üzerinde gerçekleşecek. Dolayısıyla da asgari ücrete yüzde 50 zam yapılmalı ve asgari ücret 33 bin 52 lira olarak ilan edilmelidir" dedi.

Yeni yıl için geri sayım başladı.

Öyle ki yeni yılda asgari ücrete gelecek olan zam yüzdesi için de nefesler tutuldu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bu işin kökü kazınmalıdır"

DEM Parti'nin
"Terörsüz Türkiye"
hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunduğu raporu eleştiren Destici, söz konusu raporun, partisi nezdinde bir önemi olmadığını söyledi.
Yasa dışı bahsin en az terör kadar tehlikeli olduğuna işaret eden Destici,
"Biz, yasal olanına da yasa dışı olanına da karşıyız. Artık bu işin kökü kazınmalıdır. Devletin ve güvenlik güçlerinin buna gücü yeter. Kumar, bahis insanlar ve toplumlar için ahlaka dair her değeri tahrip eden bir hastalıktır. Ve biz Büyük Birlik Partisi olarak her türlü bahsi yasaklayacağımızı ifade ediyoruz."
diye konuştu.

Destici, Türkiye'de ilk düzeltilmesi gereken meselelerden birinin "vergi" olduğunu, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması, hiç kazanmayandan ise vergi alınmaması gerektiğini kaydetti.

Asgari ücrete değindi

2026 yılında uygulanacak asgari ücrete değinen Destici,
"Bu yıl enflasyon yüzde 30'un üzerinde gerçekleşecek. Dolayısıyla da asgari ücrete yüzde 50 zam yapılmalı ve asgari ücret 33 bin 52 lira olarak ilan edilmelidir."
dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücretlileri temsil eden kimsenin bulunmadığını belirten Destici, komisyonda işçi ve işveren arasında denge sağlanmadığı takdirde işçilerin lehine bir karara ulaşılmasının zor olduğunu söyledi.

#Mustafa Destici
#BBP
#Asgari ücret
