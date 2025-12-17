Mustafa Destici asgari ücret için rakam verdi

"Biz, yasal olanına da yasa dışı olanına da karşıyız. Artık bu işin kökü kazınmalıdır. Devletin ve güvenlik güçlerinin buna gücü yeter. Kumar, bahis insanlar ve toplumlar için ahlaka dair her değeri tahrip eden bir hastalıktır. Ve biz Büyük Birlik Partisi olarak her türlü bahsi yasaklayacağımızı ifade ediyoruz."