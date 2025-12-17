Mustafa Destici asgari ücret için rakam verdi

Asgari ücrete ilişkin konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu yıl enflasyon yüzde 30'un üzerinde gerçekleşecek. Dolayısıyla da asgari ücrete yüzde 50 zam yapılmalı ve asgari ücret 33 bin 52 lira olarak ilan edilmelidir" dedi.
Yeni yıl için geri sayım başladı.
Öyle ki yeni yılda asgari ücrete gelecek olan zam yüzdesi için de nefesler tutuldu.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Bu işin kökü kazınmalıdır"
Destici, Türkiye'de ilk düzeltilmesi gereken meselelerden birinin "vergi" olduğunu, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması, hiç kazanmayandan ise vergi alınmaması gerektiğini kaydetti.
Asgari ücrete değindi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücretlileri temsil eden kimsenin bulunmadığını belirten Destici, komisyonda işçi ve işveren arasında denge sağlanmadığı takdirde işçilerin lehine bir karara ulaşılmasının zor olduğunu söyledi.